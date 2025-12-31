V Klube pre denný pobyt seniorov v Starej Pazove sa v utorok 30. decembra uskutočnilo výročné zhromaždenie Spolku pre afirmáciu invalidov Fénix Stará Pazova. V prvej časti zhromaždenia členovia schválili správu o práci v tomto roku (spolu s finančnou správou za rok 2024 a prehľadom finančného stavu v roku 2025), ako aj plán práce na rok 2026.
V druhej časti zhromaždenia udelili ďakovné listy najzaslúžilejším jednotlivcom, ktorí prispeli k realizácii cieľov spolku a jeho programových aktivít.
V pokračovaní podujatia najmladším členom odovzdali novoročné balíčky, ktoré zabezpečili Obec Stará Pazova a Červený kríž Stará Pazova.