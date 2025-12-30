Na zápis nelegálnych objektov podľa Zákona o osobitných podmienkach evidencie a zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, známeho ako Svoj na svome, do pondelka 29. decembra do 19.00 hod. prišlo 481 201 prihlášok, oznámil Republikový geodetický úrad.
Prihlasovanie nezapísaných objektov na základe tohto zákona sa začalo 8. decembra a potrvá do 5. februára 2026.
Prihlášky sa podávajú online prostredníctvom digitálnej platformy svojnasvome.gov.rs, prostredníctvom účtu na portáli eUprava, v príslušných obciach, resp. miestnych spoločenstvách, ako aj na poštách.