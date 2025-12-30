Dnes sa konalo 14. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom výborníci prerokovali a schválili kompletný rokovací program pozostávajúci z 20 bodov.
Na začiatku schôdze bol pridelený mandát novej výborníčke Kseniji Dopuđovej, komunikologičke zo Starej Pazovy, z listiny Grupa građana Pokret za Podunavlje i Pokret za zdravu Pazovu, namiesto nedávno zosnulej Aleksandry Patenkovićovej. Na poslednom zasadnutí lokálneho parlamentu v roku 2025 boli vymenovaní aj členovia dozorných rád v podnikoch Čistoća, Vodovod a kanalizácia, Toplana, Urbanizam, ako aj Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova. Na schôdzi vymenovali aj niektorých nových členov školských rád v základných školách vo Vojke, v Golubinciach, Novej Pazove a Nových Bánovciach, ako aj na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove.
Zelenú dostala i správa o stave bezpečnosti v cestnej premávke v Obci Stará Pazova za prvý polrok tohto roku, ako aj správa o vykonaných jesenných prácach v poľnohospodárstve v roku 2025. Výborníci väčšinou hlasov schválili aj návrh rozhodnutia o zmenách Rozhodnutia o pristúpení k vypracovaniu Stratégie rozvoja športu Obce Stará Pazova na obdobie rokov 2025 – 2030.