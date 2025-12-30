V dňoch 9. až 11. januára sa v športovej hale Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici uskutoční výstava drobných zvierat, teda holubov, hydiny, králikov a vtáctva.
Pod organizáciu výstavy sa podpisuje Združenie drobnochovateľov Obce Kovačica, Republikový zväz hydinárov a Obec Kovačica. Súčasťou výstavy bude aj špeciálna výstava plemena Dobošar.
Výstavy sa môžu zúčastniť a vystavovať všetky združenia, kluby a jednotlivci. Exponáty sa vystavujú individuálne, v klietkach organizátora. Poplatok pre kolekciu 6 holubov vynáša 1 500,00 dinárov, pre kolekciu 3 kusov hydiny tiež 1 500,00 dinárov, ako aj pre kolekciu dvoch králikov.
Holuby a hydina musia mať zväzový prsteň, králiky zväzovú pečiatku (tzv. tetovanie).
Všetky exponáty podliehajú veterinárnej kontrole a musia mať veterinárne potvrdenie z miesta pôvodu o vykonanom očkovaní.
Športové holuby, poštové holuby, srbské vysokoletce všetkých rás budú vystavené v osobitnej športovej kategórii. Hodnotenie sa bude vykonávať podľa výsledkových kariet zo súťaží príslušných rás.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť formou SMS na číslo 060 661 9692 u Miloslava Gálika, najneskôr do zajtra (31. decembra 2025) do 12.00 hodiny. Podrobnejšie informácie môžete tiež získať na hore uvedenom telefónom čísle.