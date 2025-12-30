Turnaj priateľstva v malom futbale, desiaty v poradí, sa tohto roku začal 26. decembra v športovej hale pri Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a končí sa dnes večer semifinálovými zápasmi a súbojmi o konečné umiestnenie. Turnaj aj tento rok zorganizovali aktivisti Futbalového klubu Mladosť.
Tento zimný turnaj, ako aj v minulých rokoch, je vyhradený iba pre hráčov a tímy z Obce Báčsky Petrovec a uskutočnili ho z vlastných zdrojov a z registračného poplatku.
Na tohtoročnom turnaji účasť má deväť celkov z Petrovca, Maglića, Hložian a Kulpína.
V skupine A súťažili celky Alfa enterijer, Vinarija Fenix, Rođovci, Autsajderi a Čepsi a v skupine B celky VK Maglić, Korintijans, Valjadolid a Caffe Caffe.
Hrá sa po systéme 5 hráči a 1 brankár, zápasy trvajú 2 x 10 minút.
Po skupinovom rozohrávaní 26. a 28. decembra sa včerajším večerom odohrali aj štvrťfinálové zápasy. Výsledky štvrťfinálových zápasov 10. Turnaja priateľstva 2025 sú:
Korintijans – Čepsi 3 : 2
VK Maglić – Autsajderi 0 : 1
Alfa enterijer – Caffe caffe 7 : 0
Rođovci – Valjadolid 0 : 0, na penalty 0 : 1
Páry dnešných semifinálových zápasov
17.45 Alfa enterijer – Autsajderi
18.20 zápas mladších kategórií ŠF Mladosť
18.40 Korintijans – Valjadolid
19.15 ešte jeden zápas mladších kategórií
19.30 zápas o 3. miesto
20.15 veľké finále 10. Turnaja priateľstva 2025