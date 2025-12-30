Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vyzýva poľnohospodárskych výrobcov, aby sa prihlásili v prípade, že čelia prerušeniu výkupu mlieka alebo iným vážnym poruchám v spolupráci s výkupcami.
Ako sa uvádza v oznámení, ministerstvo všetky podnety posúdi s náležitou pozornosťou a v rámci svojich kompetencií prijme nevyhnutné opatrenia, aby pomohlo pri riešení problémov vo výkupe a zabránilo vylievaniu mlieka.
Výrobcovia sa môžu obrátiť na Kanceláriu ministra poľnohospodárstva počas pracovného času od 7.30 do 15.30 hod. K dispozícii je telefónne číslo: 011 306 5038.