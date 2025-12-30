Porota Kultúrneho centra Vojvodiny Miloš Crnjanski pre udelenie Medaily kultúry za multikulturalizmus a interkulturalizmus za rok 2025 pracovala v zložení: Dr. Valentina Čizmarová, Martin Prebudila a prof. Dr. Dragan Stanić, predseda. Na záverečnom zasadnutí, ktoré sa konalo 1. decembra 2025, porota posudzovala štyri návrhy.
Boli to: básnik, spisovateľ a prekladateľ Miroslav Demák (navrhovateľ Vladimír Valentík), filozofický spisovateľ, esejista a riaditeľ Archívu Vojvodiny Dr. Nebojša Kuzmanović (navrhovateľ Dr. Branislav Kulík), kultúrny pracovník v amatérskych folklórnych skupinách Michal Hataľa (navrhovateľ Zväz kultúrno-umeleckých spolkov Srbska) a skladateľ a hudobník Juraj Súdi (navrhovateľ Združenie skladateľov Vojvodiny).
Porota jednomyseľne rozhodla, že víťazom sa stane Miroslav Demák, básnik, spisovateľ a prekladateľ.
„Ako básnik, rozprávač, cestopisec, esejista, detský spisovateľ, prekladateľ zo srbčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do srbčiny, Demák vytvoril literárne dielo hodné úcty. V centre jeho celoživotnej pozornosti je život vo Vojvodine ako multikultúrnom prostredí, ako aj vytváranie multikultúrnych vzťahov, na základe ktorých efektívne vnímame veľké bohatstvo spoločenského a kultúrneho života nášho prostredia. V tomto zmysle je preklad veľkou vášňou Miroslava Demáka. Preložil viac ako tucet kníh určených pre slovenských aj srbských čitateľov. Z týchto dôvodov, ako aj zo skutočnosti, že literárne a kultúrne vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom v posledných dvoch či troch desaťročiach výrazne rastú a posilňujú, s potešením konštatujeme, že novým držiteľom Kultúrnej medaily za multikulturalizmus a interkulturalizmus mimoriadne významne prispel k týmto kultúrnym procesom,“ uviedol v správe predseda poroty Dragan Stanić.