Z tlače dnes vyšla kniha Kovačické insitné maliarstvo, ženský rukopis od ihle a nite po Unesco, informoval majiteľ Galérie a Nadácie Babka Pavel Babka.
Podľa jeho slov v knihe je spracovaný život a dielo 31 maliarok a jej vydaním sa skončila prvá časť výskumu, na ktorom pracuje Elenka Ďurišová, Ma. dejín umenia.
„Kniha vyšla k prvému výročiu zápisu kovačického insitného umenia na Reprezentačný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Náklad je 3 000 výtlačkov a publikovaná je v troch jazykoch – v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku. V prvom kvartáli roku 2026 bude kniha doručená galériám, múzeám, medzinárodným inštitúciám a médiám doma a v zahraničí a bude usporiadaná aj jej oficiálna prezentácia,“ vysvetlil Babka.
Na budúci rok plánujú pokračovať v rovnakom type výskumu, v ktorom budú obsiahnutí maliari, čiže vykonajú výskum mužského maliarskeho rukopisu kovačického insitného maliarstva. V tomto výskume budú spracované život a dielo 34 maliarov.