Gazpromneft zabezpečil, v spolupráci so srbskou vládou a svojimi partnermi, bezproblémové fungovanie spoločnosti NIS aj počas obdobia sankcií, uviedol dnes pre Sputnik veľvyslanec Ruskej federácie v Srbsku Alexander Bocan-Charčenko.
Ako ďalej povedal, žiaden zo spotrebiteľov nepocítil ani ten najmenší negatívny dopad – či už ide o individuálnych spotrebiteľov, veľkých odberateľov, ako je poľnohospodársky sektor, alebo leteckú spoločnosť Air Serbia.
Podľa jeho slov NIS pokračoval a pokračuje v plnení všetkých svojich záväzkov a funguje bez problémov, pričom zásobuje trh výrobkami veľmi vysokej kvality.