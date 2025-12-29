Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera vyhlásil, že Srbsko je pod najväčším tlakom a že rozhovory o riešení otázky spoločnosti NIS sú veľmi náročné. Dodal, že 15. januára bude rozhodujúci termín, keď štát urobí svoj krok.
„Srbsko je pod najväčším tlakom. A neviem vám ani opísať, aké ťažké sú tieto rozhovory, a nechcem o tom ďalej hovoriť. Sú desivé. A je veľmi ťažké chrániť naše záujmy, ale som rozhodnutý a urobíme to,“ povedal Vučić.
Na otázku, či kvôli tlakom Srbsko znižuje snahu udržať neutrálne postavenie medzi Východom a Západom, prezident uviedol, že Srbsko zostáva neutrálne, čo je podľa neho viditeľné aj tým, že nás nikto príliš nemiluje.
„Vidíte, že presne štyri roky sme neotvorili ani jednu kapitolu, ani jeden klaster. Naozaj si myslíte, že život je krajší v Albánsku, že je oveľa lepšie usporiadaná krajina Čierna Hora?“ spýtal sa prezident Vučić.