Motorkári z Obce Báčsky Petrovec a ich priatelia organizovali včera siedmu akciu Moto Santa.
Zraz motorkárov bol na Sejkách, odkiaľ kolóna dedkov Mrázov naštartovala do centra Petrovca. Najprv sa zastavili na Ulici Maxima Gorkého, kde rozdelili balíky deťom zo Združenia My.
Potom sa spoločne presunuli do Kulpína, kde ich privítali deti zo združenia Objatie a tam rozdali balíky aj ostatným záujemcom.
Napokon sa napoludnie vrátili do Báčskeho Petrovca na Námestie slobody, kde pri pomníku privítali ďalšie deti, ktoré so svojimi rodičmi prišli pozrieť túto svojráznu atrakciu, a pritom si domov odniesli aj balík sladkostí.