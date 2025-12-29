Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa zúčastnil slávnostného otvorenia teplárne Majevica, prvej novo vybudovanej teplárne v meste po roku 1983, keď bola do prevádzky uvedená tepláreň Západ. Tepláreň bola vybudovaná ako moderný objekt spĺňajúci najvyššie štandardy energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia, s ultra-nízkymi emisiami škodlivých plynov a minimálnou hlučnosťou.
Projekt je plne financovaný z rozpočtu mesta Nový Sad v hodnote 1 073 800 000 dinárov.
„Dnes je pre Nový Sad významný deň, pretože po viac ako 40 rokoch otvárame novú tepláreň – Majevicu. Tento projekt predstavuje významný krok v ďalšom rozvoji systému diaľkového vykurovania. V súčasnosti zásobuje objekty severne od Ulice Kornelija Stankovića – Starú Detelinaru a mestskú časť Avijatičarsko naselje, a umožňuje aj pripojenie nových objektov pozdĺž Bulvára Európy, v sídlisku Jugovićevo a širšie. V tejto fáze zabezpečuje vykurovanie približne pre 7 000 bytov, pričom v konečnej fáze bude zásobovať približne 20 000 bytových jednotiek,“ povedal primátor Mićin.
Zároveň zdôraznil, že mesto dnes disponuje jedným z najmodernejších a najefektívnejších systémov diaľkového vykurovania v Európe, s celkovou účinnosťou 89 %, pričom priemerná účinnosť v Európskej únii je 84,6 %.