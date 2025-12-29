V staropazovskej divadelnej sále v piatok 26. decembra odznel tradičný Vianočný koncert v organizácii tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka. V programe, ktorý bol svojráznou súvahou dosiahnutých výsledkov počas roka, vystúpili početní aktivisti tohto slovenského spolku – speváci, tanečníci a hudobníci.
Na úvod do sviatočnej atmosféry početné obecenstvo uviedla Spevácka skupina Primavera, ktorá pod vedením Pavla Kadlečíka zaspievala vianočné piesne.
V pokračovaní programu vystúpila dievčenská spevácka skupina so svadobnými piesňami, po nej javisko patrilo najmladším tanečníkom a mladým speváčkam Ivone Bakovej, Maji Stupavskej a Lei Jašovej. Obecenstvu sa predstavili aj vokálne sólistky Andrea Opavská a Marína Bogdanovićová. Koláž piesní pripravil ľudový orchester pod vedením Jaroslava Baláža.
S potleskom obecenstvo odmenilo aj výkony mladých speváčok Nory Dujmovićovej, Anastázie Turanovej, Jany Potranovej, Anity Bogdanovićovej a Iliny Ďarmotskej, ako aj ženskej speváckej skupiny Združenia pazovských žien, ktorá sa predstavila spletom staropazovských piesní.
Na vianočnom večierku vystúpila aj Martina Mitnáverová, ktorá sa na festivale v Pivnici ovenčila cenou za autentickosť piesne, a Andrea Domoniová-Lakatošová, ktorá na festivale Rozospievaný Sriem získala druhú cenu odbornej poroty v staršej kategórii. Pieseň V Kertiz šore inšpirovala umeleckého vedúceho a choreografa Zlatka Rumana, aby vytvoril choreografiu s rovnomenným názvom, ktorú si obecenstvo s pôžitkom pozrelo.
Po niekoľkých rokoch bola znovu zatancovaná aj známa choreografia Frajerôčka moja, tentoraz v podaní novej generácie Klasov. Na záver večierka, ktorého autorom bol Zlatko Ruman, sa všetci účinkujúci spojili v jednej piesni, ktorá už po stáročia nesie posolstvo pokoja a ticha Vianoc, a spoločne zaspievali Tichú noc.