Posledné dni tohto roka so sebou prinášajú aj preteky FIS Svetového pohára v alpskom lyžovaní v mužskej aj dámskej konkurencii. V sobotu na programe boli preteky v disciplíne Super-G v mužskej konkurencii, ktoré sa konali v talianskom stredisku Livigno.
Rakúsky lyžiar Marco Schwarz zvíťazil, keďže dosiahol čas 1:10,33 minúty a pred druhým Alexisom Monneym zo Švajčiarska triumfoval s náskokom 0,20 sekundy. Na treťom a štvrtom mieste skončili ďalší dvaja Švajčiari Franjo von Allmen (+0,25 s), zatiaľ čo štvrtý bol Marco Odermatt.
Schwarzovi sa dobre darí v tomto období, dosiahol svoje druhé víťazstvo v aktuálnom Svetovom pohári, zároveň druhé počas tohto týždňa, keďže oslavoval aj na obrovskom slalome, tiež v Taliansku, v známom stredisku Alta Badia. Úhrnne vo Svetovom pohári vyhral ôsmykrát. Nachádza sa tak na druhom mieste rebríčka najlepších, ale v sobotu štvrtý Odermatt stále má obrovský náskok pred ostatnými lyžiarmi. Švajčiar totiž má 855 bodov, nasleduje Schwarz so 451 bodmi.
Zaujímavosťou je, že Odermatt vedie aj v ďalších dvoch disciplínach – zjazd a Super-G, kým je v obrovskom slalome zatiaľ druhý.
Muži v rámci Svetového pohára pokračujú po Novom roku, keď sa lyžiari opäť predstavia v Taliansku – stredisku Madonna di Campiglio, keď na programe bude slalom.
Súťažili aj lyžiarky v Rakúsku
V sobotu lyžovali aj dámy. Legendárna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si do celkového hodnotenia Svetového pohára pripísala ďalších 40 bodov, no v pretekoch obrovského slalomu v rakúskom zimnom stredisku Semmering obsadila „len“ na šieste miesto.
Podľa jej slov, ako aj vyjadrení ďalších lyžiarok, mala po prvom kole obavy, či to druhé kolo pre nepriaznivé podmienky na trati vôbec zvládne. Vedúca Svetového pohára si v porovnaní s prvým kolom pretekov zlepšila svoje umiestnenie o dve priečky, čo teda nakoniec stačilo na šieste miesto.
Zaujímavosťou je, že Poľka Maryna Gasienica-Danielová predviedla v tomto obrovskom slalome v Semmeringu vynikajúci výkon. Po prvom kole bola na pozícii 12, no v druhom lyžovala výborne – mala tretí najlepší čas a úp sčítaní výsledkov z oboch kôl sčítal finišovala na piatom mieste.
Je to jej najlepší výsledok v kariére v rámci pretekov Svetového pohára a zároveň ide o prvé umiestnenie Poľska v top 5 Svetového pohára za posledných 25 rokov.
Mikaela Shiffrinová je vedúca v dámskej konkurencii, má zatiaľ 598 bodov. Nasleduje Alice Robinsonová z Nového Zélandu, kým je tretia zatiaľ Camille Rastová zo Švajčiarska.
Dámy pokračovali v Semmeringu v nedeľu slalom. Sezóna bude pokračovať už o niekoľko dní, čiže na začiatku januára. Počas nasledujúceho víkendu lyžiarky súťažiť budú v Slovinsku, v stredisku Kranjska Gora. V sobotu na programe bude obrovský slalom a v nedeľu slalom.