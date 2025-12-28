Včera sa v Kysáči konala tradičná, v poradí už štvrtá humanitárna akcia Moto dedo Mráz, ktorú zorganizovali kysáčski motorkári – členovia Moto klubu Kisach Crows v spolupráci s Dobrovoľným hasičským spolkom Kysáč a Free Riders Indians Kysáč. Spoločným cieľom podujatia bolo urobiť radosť tým najmladším.
S organizovaním tejto akcie sa začalo z iniciatívy už nebohého predsedu MK Kisach Crows Jána Demrovského. Ako nám povedal aktuálny predseda Ján Kohút, v pláne majú v tejto tradícii pokračovať aj v nesledujúcich rokoch.
Tohtoročné podujatie sa začalo slávnostným sprievodom motorkárov ulicami Kysáča, počas ktorého boli balíčky rozdané deťom s osobitnými potrebami. Okolo poludnia dedkovia Mrázovia pokračovali v rozdávaní balíčkov všetkým deťom pred bývalým Mládežníckym domom.
Celkovo bolo rozdelených približne 320 balíčkov, a to vďaka nezištnej práci členov uvedených združení, mnohých občanov a sponzorov. Pomocnú ruku podali i motorkári z Báčskeho Petrovca, Rumenky a ďalších miest, s ktorými kysáčski bikeri v takýchto a podobných akciách spolupracujú a ochotne si navzájom pomáhajú.