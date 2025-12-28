Komisia pre pripomínanie si sviatkov a udeľovanie uznaní Mesta Nový Sad vyzýva občanov, skupiny občanov, podniky, ustanovizne, politické a iné organizácie, združenia a iné formy organizovania občanov, štátne orgány a orgány miestnej samosprávy, aby podávali návrhy na udelenie Februárovej ceny Mesta Nový Sad za rok 2025.
Februárová cena Mesta Nový Sad sa udeľuje ako spoločenské uznanie za najvýznamnejšie diela a úspechy občanov Nového Sadu, ktoré sú v duchu pestovania slobodárskej tradície mesta a jednoty všetkých jeho občanov.
Toto uznanie Mestské zhromaždenie udeľuje občanovi za zjednotené úsilie, ktoré je v duchu slobodárskych tradícií mesta, pestovania medziľudskej tolerancie a jednoty všetkých jeho občanov, a to za: aktivity a diela, ktoré afirmujú meno a tradíciu, slávu a renomé Mesta Nový Sad, prínos v oblasti kultúry, umenia, literárnych diel, skúmania historických prameňov a vedecko-výskumnej činnosti ako celku, ako aj za výrazné angažovanie v humanitárnej, sociálnej a zdravotníckej oblasti, pri príležitosti Dňa mesta – 1. februára, dňa, keď bol v roku 1748 Nový Sad vyhlásený za slobodné kráľovské mesto.
Odôvodnené návrhy na udelenie Februárovej ceny Mesta Nový Sad za rok 2025 sa predkladajú Komisii do 31. decembra 2025 na adresu Žarka Zrenjanina č. 2.