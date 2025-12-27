V týchto dňoch vyšiel jubilejný desiaty ročník pravidelnej ročenky Slovenský svetový kalendár, nateraz iba v online podobe. Na viac ako 300 stranách poskytuje informácie o Slovákoch žijúcich v 21 krajinách sveta.
Na obálke je Eva Jamrišková, členka UFS Mladosť z Banskej Bystrice, v svadobnom kroji z Aradáča. Fotografoval Roman Krnáč, graficky upravili Miroslav Šuster a Vladimír Sudický.
Slovenský svetový kalendár po príhovore jeho zakladateľa a šéfredaktora Vladimíra Valentíka a zástupkyne šéfredaktora Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej uvádza tradičné mesačné kalendárium a prehľadný kalendár na rok 2026. Úvodné state do tejto časti kalendára napísali: Dagmar Repčeková, predsedníčka ÚSŽZ, Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUM v Budapešti, Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČ v Nadlaku a iní.
Nasledujúca a podstatná časť ročenky má názov Slováci vo svete a v abecednom poradí obsahuje informácie o živote Slovákov v rôznych štátoch a na rôznych miestach sveta: v Argentíne, Austrálii, Brazílii, Bulharsku, Česku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Kanade, Kirgizsku, Luxembursku, Maďarsku, Mexiku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku, Taliansku, USA a vo Veľkej Británii.
Obsah kalendára uzatvára Krajanská téma Miliny Sklabinskej pod názvom Príbeh Krajanského dvora 10 rokov – 10 návratov.
Online vydanie publikácie je dostupné na stiahnutie na stránke Slovenského svetového kalendára.