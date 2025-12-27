V mládežníckej sieni Domu kultúry v Kovačici bol 26. decembra slávnostne predstavený Kovačický kalendár na rok 2026, ktorého vydavateľom je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka.
Podujatie otvoril príhovorom riaditeľ Domu kultúry Ján Tomáš.
Na príprave kalendára pracovala osvedčená zostava spolupracovníkov: Ján Dišpiter, predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, Pavel Jonáš a Pavel Matúch ako systematickí vedúci prípravy, Željko Poliak, autor vizuálnej a výtvarnej podoby publikácie, Vladimír Kuchárik, fotograf, a Mária Vršková, ktorá zabezpečila jazykovú úpravu textov. Spomienkou si prítomní uctili aj Paľka Baláža, jedného zo zakladateľov Kovačického kalendára.
Kovačický kalendár prináša prehľad udalostí, osobností a hodnôt Kovačice. Tohtoročné vydanie má 416 strán a zahŕňa texty z oblasti dejín, kultúry, hospodárstva, športu a spoločenského života.
Vydanie kalendára finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ako aj ďalší dobrodinci.
Súčasťou prezentácie bol aj hudobný program, v ktorom vystúpilo trio Vladimír Halaj s Padiny, ako aj Kovačičania Dominik Kizúr a Luka Stojković. Sólovo sa predstavil aj Pavel Hološ z Padiny v sprievode Vladimíra Halaja. Podujatie moderovala Jarmila Paulíková.