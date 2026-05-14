Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes na podujatí Prepájanie Srbska: Digitálny prístup pre každú komunitu zdôraznil, že vláda Srbska je oddaná digitalizácii vo všetkých oblastiach, pretože je predpokladom kvalitnejšieho života občanov vo všetkých častiach krajiny.
Na podujatí, ktoré sa konalo v Európskom dome v Belehrade, predstavili dva projekty v oblasti digitalizácie Srbska. Premiér poukázal na význam zavedenia bezplatného internetu v 117 obciach Srbska, projektu realizovaného v spolupráci s Nemeckou organizáciou pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ), ako aj výstavby širokopásmovej siete vo vidieckych oblastiach, ktorú podporila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).
Tieto projekty podľa jeho slov predstavujú podstatu Európskej únie – prepájanie ľudí, ekonomík a spoločností na všetkých úrovniach. Dodal, že druhá fáza budovania širokopásmovej siete vo vidieckych oblastiach je investíciou do budúcnosti dedín a priamo prispieva k ich zachovaniu, pričom bezplatný internet v obciach má veľký význam pre miestnych obyvateľov.
Premiér poďakoval partnerom z EÚ za podporu pri realizácii projektov, ktorá je dôležitá na ceste k úplnej digitalizácii Srbska. Oznámil tiež otvorenie prvej mobilnej kancelárie predsedu vlády, ktorá má prispieť k úspešnej realizácii týchto projektov. Podujatie zorganizovali Delegácia EÚ v Srbsku, EBRD a GIZ, pričom o význame projektov hovorili aj vedúci Delegácie EÚ v Srbsku Andreas von Beckerath a veľvyslankyňa Nemecka v Srbsku Anke Konradová.