Vyplácanie decembrových dôchodkov sa začne 5. januára, keď podľa kalendára výplat, ktorý zverejnil Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia, dostanú svoje príjmy dôchodcovia zo všetkých kategórií, ktorí sa rozhodli prijímať dôchodky na domáce adresy, alebo si ich vyberať na poštových priehradkách.
Pre dôchodcov, ktorí dostávajú príjmy prostredníctvom bežných účtov, sa výplata začne 6. januára. Decembrové dôchodky budú zvýšené o 12,2 percenta, takže priemerný dôchodok bude približne o 6 180 dinárov vyšší než novembrový a bude predstavovať asi 56 838 dinárov.