Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva dementovalo informácie, ktoré sa objavili v niektorých médiách, že Severné Macedónsko údajne zakázalo dovoz kivi zo Srbska, pričom uviedlo, že tieto informácie boli zverejnené bez predchádzajúceho overenia faktov.
Ako uvádzajú v oznámení, srbská hraničná fytosanitárna inšpekcia v dvoch prípadoch zachytila zásielky priemyselného kivi pochádzajúceho z Grécka, ktoré bolo reexportované zo Severného Macedónska, a vydala rozhodnutia o zákaze dovozu a vrátení zásielok do krajiny odoslania.
Dôvodom bola zistená prítomnosť jedincov stredomorskej ovocnej mušky (Ceratitis capitata), ktorá je zaradená na zoznam karanténnych škodlivých organizmov a na území Srbska sa nevyskytuje.
Celkové množstvo priemyselného kivi, ktoré bolo vrátené do Severného Macedónska, predstavuje 68 040 kilogramov.