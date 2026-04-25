Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal súbeh na udelenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie výstavby, sanácie, rekonštrukcie a vypracovania technickej dokumentácie vodných objektov vo verejnom vlastníctve na území AP Vojvodiny v roku 2026. Na tento účel je vyčlenených celkovo 272,5 milióna dinárov a prihlášky je možné zasielať do 8. mája.
Nenávratné finančné prostriedky sa udeľujú s cieľom zlepšiť životné podmienky v mestských, prímestských a vidieckych sídlach na celom území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.
Ako sa uvádza v texte, cieľom súťaže je zabezpečenie hygienicky čistej pitnej vody pre potreby domácností a priemyselných zón. Zabezpečením základných, nevyhnutných životných podmienok sa zároveň predchádza migrácii obyvateľstva z prímestských a vidieckych oblastí.