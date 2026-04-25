1284 – narodil sa anglický kráľ Eduard II. Roky jeho vlády (1307 – 1327) boli poznačené sériou vojenských porážok v Škótsku.
1599 – narodil sa vodca anglickej buržoáznej revolúcie a štátnik Oliver Cromwell.
1707 – spojené španielsko-francúzske sily porazili britskú a portugalskú armádu pri španielskom meste Almanza.
1744 – zomrel švédsky astronóm a fyzik Andres Celsius, ktorý si pri svojich výskumoch zostrojil vlastnú pomôcku na meranie teploty. Nebol prvý, ale jeho stupnica sa ujala takmer na celom svete s výnimkou napríklad Ameriky, kde sa používa Fahrenheitova stupnica.
1792 – vo Francúzsku použili po prvý raz mechanický popravný prístroj gilotínu, ktorej vynálezcom bol francúzsky politik Joseph Guillotin, a jej prvou obeťou sa stal lupič Nicolas Jacques Pelletier.
1870 – zomrel srbský socialista Živojin Žujović, prvý propagátor a ideológ socializmu v Srbsku.
1878 – Liptovský Mikuláš postihol požiar, pri ktorom zhorelo 80 obytných domov, stoličný úrad, kostol, synagóga a ďalšie objekty.
1883 – narodil sa v Slovenskej Ľupči prozaik, básnik, redaktor, zberateľ folklóru a prekladateľ Samuel Cambel.
1945 – v San Franciscu sa začala konferencia 50 štátov protifašistickej koalície, pričom vypracovali Chartu Organizácie spojených národov (OSN), ktorá bola podpísaná 26. júna toho roku a vstúpila do platnosti 24. októbra 1945.
1971 – asi 200-tisíc ľudí demonštrovalo vo Washingtone proti vojne vo Vietname.
2005 – Bulharsko a Rumunsko podpísali prístupové dohody k Európskej únii (EÚ). Členskými štátmi EÚ sa stali v roku 2007.
2011 – sily NATO v skorých ranných hodinách pri nálete zrovnali so zemou budovu v komplexe Muammara Kaddáfího v líbyjskom hlavnom meste Tripolis.