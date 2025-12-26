Obec Kovačica v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Kovačica aj tento rok organizuje tradičné novoročné stretnutie a rozdelenie balíčkov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 28. decembra na námestí pred budovou Obce Kovačica o 17. hodine.
S cieľom umožniť príchod detí zo všetkých prostredí Obec Kovačica aj tento rok zabezpečuje bezplatnú dopravu s odchodom o 16.30 hod. Organizovaná doprava autobusmi zahŕňa tieto linky:
- Crepaja – odchod z parkoviska pri kostole;
- Debeljača – odchod z parkoviska pri Miestnom spoločenstve;
- Padina – odchod z parkoviska pri Miestnom spoločenstve
- Uzdin – odchod spred Základnej školy sv. Georgija.
Preprava minibusmi:
- Idvor – odchod spred Základnej školy Mihajla Pupina;
- Samoš – odchod spred Základnej školy Lukrecija Ankucića.
Rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí plánujú využiť organizovanú dopravu, sú požiadaní, aby sa dostavili na miesto odchodu najneskôr do 16.20 hod.
Novoročný program sa začne zábavnou šou Záchrana deda Mráza, na ktorej sa zúčastnia škriatkovia a animátori, po ktorej bude nasledovať rozdávanie bezplatných novoročných balíčkov. Balíčky sú zabezpečené pre všetky deti do štvrtého ročníka základných škôl, pričom osobitné stánky budú určené pre bábätká a deti do troch rokov. Rozdávanie balíčkov bude organizované pri stánkoch, ktoré budú jasne označené podľa miesta bydliska dieťaťa, aby celý proces prebehol rýchlo a bez zdržania.
Organizátori však pripomínajú, že novoročné balíčky sa preberajú výlučne na základe poukazov, ktoré deti dostali od svojich vychovávateľov a učiteľov. Pre mladšie deti je možné poukazy vyzdvihnúť v miestnych spoločenstvách ešte dnes.
Obec Kovačica pozýva všetky deti a ich rodiny, aby na námestí spoločne privítali sviatky v radosti, družnosti a sviatočnej atmosfére.