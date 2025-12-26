Od 8. decembra sa v našej krajine oficiálne začalo prihlasovanie nehnuteľností v súlade so Zákonom o osobitných podmienkach pre evidovanie a zápis vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Lehota na podávanie prihlášok je stanovená na 60 dní.
Prihlášky sa môžu podávať samostatne prostredníctvom digitálnej platformy Agentúry pre priestorové plánovanie a urbanizmus Republiky Srbsko na stránke svojnasvome.gov.rs.
Občania, ktorí nemajú možnosť prihlášku zaslať elektronicky, zabezpečená je pomoc vo všetkých filiálkach Pošty Srbska, ako aj v miestnych spoločenstvách Obce Stará Pazova. Pre všetky dodatočné informácie občania môžu kontaktovať aj zamestnancov v Obci Stará Pazova na telefónne čísla 022/316-348 a 022/310-170 (klapka 122).
V stredu 24. decembra navštívili Miestne spoločenstvo Stará Pazova predseda obce Đorđe Radinović a koordinátorka pre záležitosti legalizácie v Obci Stará Pazova Milica Danilovićová. Cieľom ich pracovnej návštevy bolo preveriť priebeh prihlasovania a priamo komunikovať s občanmi.
„V našej obci sme proces organizovali aj na úrovni miestnych spoločenstiev, aby sa všetci občania mohli obrátiť na svoju miestnu komunitu a v prípade doplňujúcich otázok sa môžu obrátiť na obecné orgány. Zatiaľ máme asi 2 000 žiadostí a len v Starej Pazove do stredy 24. decembra bolo podaných 529 žiadostí,“ povedala Danilovićová.
Keďže Stará Pazova zaznamenáva rast a rozvoj výstavby podnikateľských a obytných budov, tento proces je nevyhnutný pre každého jednotlivca.
„Myslím si, že je to veľmi dobré, pretože občanom je cenovo dostupné, aby všetky nehnuteľnosti zaevidovali. Toto je jeden projekt, ktorý treba využiť, príležitosť pre každého legalizovať všetko. V predchádzajúcich rokoch sa veľa stavalo, je veľa takýchto objektov a myslím si, že všetko dobre dopadne,“ povedal Đorđe Radinović.
Zástupcovia obce počas tejto návštevy zdôraznili, že postup legalizácie je jasne definovaný zákonom a obecné služby sa snažia občanom proces čo najviac uľahčiť.
Pre všetky osoby, ktoré zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu prísť do miestnych spoločenstiev a filiálok pošty, staropazovská lokálna samospráva organizuje aj odchod na adresy bývania. Program trvá do 5. februára 2026 a po skončení procesu budú mať občania ešte 30 dní na podanie sťažností.