„Tento rok sme vďaka mamám a administrátorkám facebookovej skupiny Mamy Petrovčanky vyzbierali vyše 100 balíčkov pre deti zo sociálne slabších rodín. Rozdeliť ich nám pomohlo Stredisko pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tejto nádhernej a tradičnej akcii,“ oznámili z Červeného kríža Báčsky Petrovec.
Facebooková stránka Mamy Petrovčanky v spolupráci s Červeným krížom Báčsky Petrovec aj tento rok pripravovala balíčky dedka Mráza aj pre sociálne slabších spoluobčanov, ktorých touto cestou tiež chceli potešiť, čo sa im aj podarilo.
Vyzvali ľudí dobrej vôle, aby každý darček zabalili do darčekového papiera a navrhli, aby obsahoval detskú kozmetiku, sladkosti a prípadne novú hračku či knihu. Predsavzali si prichystať a rozdeliť 100 darčekov. Darčeky bolo potrebné priniesť do sídla Červeného kríža Báčsky Petrovec najneskôr do pondelka 22. decembra. Od utorka 23. decembra ich následne začali odovzdávať deťom z cieľovej skupiny.