Prezident Srbska Aleksandar Vučić navštívil včera stavenisko Nového sávskeho mosta v Belehrade.
Pri tejto príležitosti poďakoval čínskym a srbským pracovníkom za, ako povedal, usilovnú a tvrdú prácu.
„To, čo je za nami, je prvý pilier mosta, ktorý bude postavený, a zároveň jeden z príkladov, koľko vecí sa robí v našom hlavnom meste. Tento most umožní neporovnateľne ľahšiu dopravu, bude oveľa modernejší a lepší pre cestnú aj električkovú dopravu a neporovnateľne krajší,“ uviedol prezident.
Zdôraznil, že most musí byť dokončený a otvorený pre prepravu do konca marca 2027.