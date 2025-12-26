V chráme Božom v Kysáči sa v stredu 24. decembra konali štedrovečerné bohoslužby pri príležitosti najväčšieho kresťanského sviatku, čiže narodenia Ježiša Krista, za prítomnosti početných veriacich, ktorí prišli tento slávnostný večer stráviť pri Božom slove.
Na bohoslužbách liturgovali Vladimír Lovás, farár kysáčsky, a Vladimír Gabriel Lovás, študent 3. ročníka teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kázňou na Štedrý večer poslúžil pán farár Vladimír Lovás, a potom vianočné básničky zarecitovali a piesne zaspievali deti, ktoré navštevujú Nedeľnú školu, ale i všetky ostatné deti, ktoré chceli recitovať a spievať na chválu Božiu. Zahrali aj divadielko. Deti nacvičili a program na starosti mali pani farárová Olinka Lovásová a katechétky Tatjana Chrťanová a Jana Kardelisová. Na syntetizátore ich sprevádzal Vladimír Gabriel Lovás. Po programe deťom rozdelili balíčky a ako prekvapenie vonku pre nich pripravili ohňostroj.
Vianočné bohoslužby v Kysáči vo štvrtok 25. decembra sa ako vždy niesli v slávnostnom duchu a boli zvláštne tým, že sa v nich zúčastnili všetci traja Lovásovci: v liturgovaní pán farár vo výslužbe Vladimír Lovás st., Vladimír Lovás ml. a Vladimír Gabriel Lovás, ktorý prítomných hlboko oslovil svojou dojímavou a povzbudzujúcou kázňou. Na záver piesne ladené k tomuto najväčšiemu sviatku veriacich zaspieval cirkevný spevokol.