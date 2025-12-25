Suroviny:
250 g hladkej múky, 30 g kakaového prášku, 1 prášok do pečiva, 150 g cukru, 1 vanilkový cukor, 1 vajce, 160 ml oleja, štipka soli, 100 ml mlieka, kúsky tmavej alebo mliečnej čokolády (100 g).
Do misky dáme múku, kakaový prášok, prášok do pečiva a premiešame. V druhej miske zmiešame cukor, vanilkový cukor, vajce, olej a štipku soli. Tekutú zmes pridáme k suchým prísadám a premiešame. Pridáme mlieko a znova premiešame. Vmiešame aj kúsky čokolády. Tip: ku kúskom čokolády môžeme pridať aj sušené ovocie.
Zmesou naplníme 12 formičiek na muffiny (ideálne do 2/3). Pečieme na 190 °C 15-20 minút.