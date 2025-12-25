Kultúrno-umelecké stredisko Zvolen Kulpín aj tento rok pozýva občanov Báčskopetrovskej obce a ďalších hostí na tradičný koncoročný program, ktorý sa uskutoční v piatok 26. decembra.
Program, rovnako ako vlani, sa bude konať vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci. V rámci Štefanského programu KUS Zvolen predstaví svoju celoročnú činnosť všetkých zložiek, ktoré pôsobia v tomto stredisku.
Začiatok koncertu je o 19. hodine.
Zvolenovci zároveň po skončení celovečerného programu pozývajú záujemcov na tanečnú zábavu do svojich priestorov v Kulpíne, kde na dobrú náladu budú hrať Struhárovci.