800 – pápež Lev III. korunoval Karola Veľkého za cisára Svätej rímskej ríše v Ríme.
1000 – uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.
1066 – Viliam Dobyvateľ bol korunovaný za kráľa Anglicka.
1642 – narodil sa Isaac Newton, anglický fyzik a matematik (podľa vtedajšieho kalendára).
1878 – v Petrohrade mala premiéru opera Kráľovná víl P. I. Čajkovského.
1938 – zomrel český spisovateľ, dramatik, novinár, literárny a divadelný kritik a prekladateľ Karel Čapek.
1983 – zomrel španielsky maliar, sochár a grafik Joan Miró, jeden zo zakladateľov surrealizmu v maliarstve.
1989 – zomrel (popravili ho s manželkou Elenou) rumunský komunistický vodca a diktátor Nicolae Ceaušescu.
1991 – Michail Gorbačov odstúpil z funkcie prezidenta ZSSR, čím sa fakticky skončila existencia Sovietskeho zväzu.