Poľnohospodárski výrobcovia môžu podávať žiadosti o vrátenie (refakciu) spotrebnej dane z motorových palív zakúpených v roku 2024 najneskôr do 31. decembra tohto roku, oznámilo dnes Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva.
Pokiaľ ide o účty vystavené v roku 2025, termín na podanie žiadosti vyprší 31. januára 2026. Za účty z roku 2026 bude možné podávať žiadosti od 1. januára 2026.
Ministerstvo pripomína, že poľnohospodári majú právo podávať žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z paliva kúpeného na území Srbska počas celého roka, a to vo výške 50 dinárov na liter.
Zdôrazňujú, že nárok na vrátenie dane sa vzťahuje na množstvo do 100 litrov na hektár, pričom maximálna výmera, na ktorú možno dotáciu získať, je 100 hektárov obrábateľnej pôdy.