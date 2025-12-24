Výstavu historických fotografií pomenovanú Stopy slávnostne pripravili a otvorili uplynulý piatok 19. decembra vo vstupných priestoroch v Dome penzistov v Báčskom Petrovci.
Ako sa v otváracom prejave vyjadril predseda Obecnej organizácie penzistov Báčsky Petrovec Boško Bogunović, prostredníctvom archívnych záberov výstava približuje obdobie, keď bolo pestovanie chmeľu významnou súčasťou identity obce a zohrávalo dôležitú úlohu v jej rozvoji. Chmeľ, ktorý preslávil Báčsky Petrovec aj mimo regiónu, je ústredným motívom tejto vizuálnej spomienky na minulosť a na generácie ľudí, ktorých život bol s touto plodinou úzko spätý. Preto si zaumienili stenu svojho príbytku vyzdobiť dvadsiatimi zarámovanými reprodukciami fotografií, ktoré vznikli pred viac ako sto rokmi a zachytávali tep života v Petrovci, ktorý sa rozvíjal s rozmachom chmeliarstva.
Chmeľ z Báčskeho Petrovca kedysi putoval aj do zámoria na vzdialené svetadiely. Výstava je poctou chmeľu i ľuďom, ktorí s ním po celé desaťročia žili a pracovali. Predseda penzistov sa zavďačil spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na jej realizácii. Výstavu historických fotografií otvorila predsedníčka obce Viera Krstovská.