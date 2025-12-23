V mládežníckom centre OPENS v Novom Sade sa dnes konal 4. Novosadský samit 2025, podujatie venované prevencii extrémizmu, násilia a chorôb závislostí, ako aj posilňovaniu systému podpory mládeže a ich rodín. Samit spojil predstaviteľov inštitúcií, odborníkov z oblasti zdravotníctva a sociálnej ochrany a organizácie občianskej spoločnosti.
Podujatie slávnostne otvoril primátor Nového Sadu Žarko Mićin za prítomnosti Jovana Vojnovića, vedúceho Skupiny pre boj proti drogám Úradu pre boj proti drogám vlády Srbska, a Borisa Štrbca, predsedu združenia RESTART.
Primátor Mićin pri tejto príležitosti zdôraznil význam spoločného postupu lokálnej samosprávy, štátu a civilného sektora.
„Choroby závislostí a násilie nie sú len problémom jednotlivca, ale celej spoločnosti. Podpora programov, aké realizuje napríklad združenie RESTART, je jasným odkazom, že v Novom Sade vždy existuje cesta k zotaveniu a slobode. Naše mesto bude aj naďalej prepájať inštitúcie s mimovládnym sektorom. Nový Sad zostáva mestom, ktoré investuje do mládeže, a aj v budúcnosti budeme silne podporovať projekty, ktoré mladým ľuďom ponúkajú zdravú voľbu a perspektívu,“ uviedol Mićin.
V ďalšej časti programu bola predstavená téma Nový Sad a RESTART v roku 2025 a cesta do roku 2026, v rámci ktorej sa diskutovalo o doterajších výsledkoch a plánoch na zlepšenie preventívnych a rehabilitačných programov v meste. Následne prebehli tri tematické panely.