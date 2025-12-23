Verejný komunálny podnik Komunalac informuje občanov, že z dôvodu nadchádzajúcich vianočných sviatkov pokladnica podniku bude zajtra, 24. decembra, pracovať do 12. hodiny.
Na prvý sviatok Vianoc, vo štvrtok 25. decembra, bude pokladnica zavretá.
