Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že Srbsko má s Ruskom dohodu o predĺžení dodávok plynu o ďalšie tri mesiace.
Vučić po odovzdaní pracovných zmlúv najlepším absolventom lekárskych fakúlt a stredných zdravotníckych škôl uviedol, že do 31. marca nebude problém so zásobovaním plynom.
„Máme dohodu o predĺžení dodávok plynu o ďalšie tri mesiace, do 31. marca, takže ľudia môžu byť pokojní a spať bez obáv,“ povedal Vučić.
Ako dodal, Srbsko bude mať aj elektrickú energiu a dostatok plynu na nadchádzajúcu zimnú sezónu.