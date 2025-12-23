Podujatie Vianočné trhy sa už tradične usporadúva iba jeden deň v roku a tohto roku to padlo na sobotu 20. decembra a zrealizovalo sa ako vianočná ulička pozdĺž pešej zóny od Námestia slobody. Oficiálny začiatok podujatia a programová časť boli stanovené na 13. hodinu.
„Cieľom veselého podujatia v petrovskom prostredí je rozprúdiť vianočnú náladu a sviatočného ducha nielen počas Vianoc, ale aj počas celého adventného obdobia,“ uvádzajú organizátori.
Na námestí sa v pristavených chatkách a pod stanmi predstavil značný počet vystavovateľov, ktorí prezentovali svoje výrobky. Trhov sa zúčastnili združenia občanov, samostatní vystavovatelia a poľnohospodárski výrobcovia nielen z Báčskeho Petrovca, ale aj spoza chotára, z okolitých miest vo Vojvodine.
Tu sa konal predaj vareného vína, čaju, pálenky, trdelníkov, rôznych druhov koláčov a sladkostí, medu, klobások, langošov, jedál z roštu, vyprážali sa oškvarky, predávali aj vianočné ozdoby, ikebany, prírodnú kozmetiku a rôzne darčeky.
Pri slávnostnom otvorení Vianočných trhov sa prítomným prihovorila predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská.
Príležitostný kultúrno-umelecký program venovaný Vianociam moderovali Martina Sklabinská a Ksenija Vujačićová a zahlásili v ňom za priehrštie bodov.
V programe účinkovali besiedkari z Petrovca a Kulpína, škôlkari z Petrovca a Maglića, žiaci základných škôl z územia Báčskopetrovskej obce, mladí umelci a sólisti.
Na trhy zavítal aj dedko Mráz, ktorý všetkým účastníkom programu rozdelil vianočné darčeky. Aktívne boli aj deti zo združení osôb s osobitnými potrebami MY z Báčskeho Petrovca a Objatie z Kulpína. Tie pre starších účastníkov programu pripravili darčeky v podobe vianočných ikebán.
Na záver prvej časti programu vystúpilo hudobné duo a zároveň aj manželský pár Ladislav a Iveta Kekezovci a vo večerných hodinách sa o zábavu a skvelú atmosféru postarala hudobná skupina Bijelo Dugme Tribute, ktorá presvedčivo interpretovala známe hity legendárnej sarajevskej skupiny.
Hlavným organizátorom Vianočných trhov i tohto roku bola Obec Báčsky Petrovec, ktorá ich usporiadala v spolupráci s Turistickou organizáciou Obce Báčsky Petrovec.