Minister obrany Bratislav Gašić včera večer na Letisku Nikolu Teslu vyprevadil prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a delegáciu tejto krajiny po skončení oficiálnej dvojdňovej návštevy Srbska.
Pripomíname, že sa návšteva začala v nedeľu 21. decembra slávnostným privítaním s najvyššími štátnymi a vojenskými poctami a pokračovala stretnutím prezidenta Aleksandra Vučića s prezidentom Pellegrinim, ako aj plenárnym zasadnutím oboch delegácií, ktorým predsedali prezidenti Srbska a Slovenska.
Počas oficiálnej návštevy sa uskutočnilo aj stretnutie ministrov obrany oboch krajín, na ktorom sa rokovalo o politicko-bezpečnostnej situácii v regióne, ako aj o možnostiach prehĺbenia bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany.
V druhý deň návštevy sa prezidenti Vučić a Pellegrini v Báčskom Petrovci stretli so zástupcami slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Návšteva na vysokej úrovni je potvrdením priateľstva a silnej podpory, ktorú Slovenská republika poskytuje Srbsku na jeho ceste k európskym integráciám, ako aj jej principiálneho postoja k zachovaniu územnej celistvosti a suverenity Srbska, uvádza sa v oznámení vlády Srbska.