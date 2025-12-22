Dnes do Báčskeho Petrovca pricestovali prezidenti dvoch krajín – domáci prezident Srbska Aleksandar Vučić a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Asi ide o prvýkrát, že sa v tomto prostredí stretli prezidenti dvoch štátov.
Prezident Slovenska Peter Pellegrini pricestoval do Srbska na dvojdňovú návštevu. Včera sa so štátnymi predstaviteľmi so svojou delegáciou stretol v Belehrade, kde prerokoval pre obe krajiny strategické témy.
Dnes predpoludním sa obidvaja prezidenti stretli s predstaviteľmi báčskopetrovskej lokálnej samosprávy, ako i predstaviteľmi národnostných inštitúcií, kultúrnych spolkov, škôl, médií a spoločenského či ekonomického života komunity. Tí ich v krátkosti poinformovali o vlastnej činnosti a vytkli aj problémy, s ktorými sa vo svojej práci stretajú.
Na tlačovej besede s novinármi prezidenti Vučić a Pellegrini predostreli ako náš štát, ale i Slovensko, prispejú, aby tunajšia slovenská menšina žila kvalitnejšie. V tom zmysle boli spomenuté aj stavba Slovenského národného domu v Novom Sade, budova Múzea vojvodinských Slovákov v Petrovci, Dom kultúry v Padine, financovanie Matice slovenskej v Srbsku, ale i komunálne projekty týkajúce sa vody a kanalizácie a priemyselných štvrtí.
Prezident Pellegrini sa v pokračovaní zastavil aj na konzuláte Slovenskej republiky v Petrovci, kde ho prijal honorárny konzul Andrej Hodolič a potom sa presunul na recepciu do Hložian, kam sa stretne s ďalšími krajanmi.