1777 – narodil sa ruský cisár Alexander I. Pavlovič Romanov, ktorý po nástupe na trón v roku 1801 odštartoval sériu proliberálnych reforiem a počas ktorého vlády až do svojej smrti v roku 1825 sa Rusko územne rozširovalo.
1790 – narodil sa francúzsky orientalista Jean-Francois Champollion, ktorý ako prvý rozlúštil egyptské hieroglyfy.
1861 – Turecká ríša bola nútená akceptovať zjednotenie Valašska a Moldavska, čím vzniklo Rumunsko.
1876 – narodil sa srbský maliar Stevan Aleksić, majster reštaurovania ikonostasov srbských kostolov.
1885 – narodil sa srbský inžinier Dobrivoje Božić, konštruktér najlepšej automatickej vzduchovej brzdy na svete na železnici.
1909 – v Bruseli sa konala slávnostná korunovácia nového belgického kráľa Alberta I.
1943 – najvyššie velenie spojeneckých síl pre Stredozemné more a Národný výbor pre oslobodenie Juhoslávie dosiahli počas druhej svetovej vojny dohodu o prijímaní juhoslovanských utečencov. Bolo dohodnuté ich preloženie do severnej Afriky a na Sinaj.
1947 – vedci v USA predstavili prvý tranzistor, čo bol začiatok revolúcie v rozvoji elektroniky.
1964 – najmenej 2000 ľudí zahynulo pri cyklóne na Cejlóne, v súčasnosti Srí Lanka.
1990 – Slovinci v referende odhlasovali odtrhnutie od Juhoslávie.
1996 – na Jamajke sa štyri ženy stali kňazmi anglikánskej cirkvi. Bol to prvý prípad svojho druhu v strednej Amerike.
2014 – v Belehrade oficiálne otvorili Dedičstvo Petra Lubardu. V reprezentatívnej budove v rezidenčnej časti mesta, kde žil známy srbský maliar Petar Lubarda (1907 – 1974), sú okrem jeho umeleckých diel, uložené aj početné osobné predmety dôležité pre umelcov život a tvorbu.