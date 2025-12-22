Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić sa dnes stretol s predstaviteľmi združení výrobcov mlieka z rôznych častí Srbska, s ktorými hovoril o aktuálnej situácii v sektore mliekarenstva, o vplyve globálnych trhových trendov a o opatreniach nevyhnutných na zachovanie stability domácej výroby.
Výrobcovia počas rozhovoru poukázali na problémy, ktorým čelia, predovšetkým na nestabilitu výkupných cien mlieka, na vzťahy v reťazci od výroby až po obchod, ako aj na potrebu systémovej regulácie trhu s mliekom v Srbsku.
Minister zdôraznil, že Srbsko nemôže byť izolované od globálnych porúch na trhu, najmä pokiaľ ide o trendy v Európskej únii, kde bol v predchádzajúcom období zaznamenaný výrazný pokles cien mlieka a vznik prebytkov.
„Problémy v mliekarenstve už nie sú len lokálne. Keď sa naruší európsky trh, priamo sa to prelieva aj do Srbska. Cena mlieka v určitých segmentoch v Európe drasticky klesla, čo vytvára priestor na prebytky a tlak na náš trh,“ uviedol minister.
Glamočić predložil údaje aj o vážnom poklese spotreby mlieka, ktorý podľa jeho slov dosiahol približne 20 percent. Zdôraznil, že štát nemá mechanizmy na administratívne určovanie cien, má však povinnosť posadiť všetkých aktérov – mliekarne, obchodníkov a výrobcov – k jednému stolu. Minister avizoval stretnutia na úrovni vlády Srbska za účasti zástupcov viacerých rezortov, aby sa rokovalo o maržiach, odbyte a spôsoboch, ako zmierniť dopady hroziace celému sektoru.