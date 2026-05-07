Rada Miestneho spoločenstva Kovačica oznámila, že organizuje dobrovoľnícku akciu, ktorej cieľom je ďalšie zveľadenie dediny. Zástupcovia Miestneho spoločenstva vyzývajú občanov, aby sa do akcie zapojili a podporili spoločné úsilie o skrášlenie Kovačice. Organizátori zdôrazňujú, že každá pomoc je vítaná a záujemcovia si môžu priniesť aj vlastné okrasné rastliny, ktoré budú využité pri výsadbe.
Akcia sa uskutoční v sobotu 9. mája o 9.00 hod., pričom miesto stretnutia účastníkov bude pri pomníku bojovníka v centre Kovačice.
Akcia bude zameraná na úpravu verejných plôch, výsadbu kvetov, kríkov a okrasných drevín. Cieľom je prispieť k čistejšiemu a esteticky upravenému prostrediu, najmä v období pred oslavami Dňa Kovačice.