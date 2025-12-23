Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian usporiadal v nedeľu 21. decembra v miestnom Dome kultúry Vianočno-novoročný koncert.
„Program sme symbolicky odštartovali posolstvom nádeje, a to nie náhodou. Zišli sme sa dnes na Vianočno-novoročnom koncerte Kultúrno-osvetového spolku Jednota, ktorý sme sa rozhodli usporiadať práve v štvrtú adventnú nedeľu – nedeľu nádeje,“ odznelo v úvode večierka, po ktorom privítali aj hostí a viacerým z nich dali aj slovo na javisku.
Ako prvý sa prihovoril poverenec Rady Miestneho spoločenstva Stanislav Srnka, po ňom prítomných oslovili aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák a poslankyňa v Zhromaždení AP Vojvodiny Jasna Kohútová. Prečítali aj pozdravné posolstvo predsedníčky obce Viery Krstovskej.
V bohatom, viac ako dvojhodinovom kultúrno-umeleckom programe sa vystriedali všetky tanečné a spevácke skupiny spolku. Vystúpili aj sólisti, ktorí domácich ochotníkov v roku 2025 reprezentovali na celomenšinových festivaloch – detských speváckych, folklórnych a zábavných. Najväčšiu radosť a veselú atmosféru priniesli najmladší spolkári, ktorých body tvorili takmer dve tretiny programu. Boli to hry, koledy, spev a tanec. Na záver prvej časti programu na ich potešenie prišiel aj dedko Mraz, ktorý im rozdal balíčky a vypočul si ich vinše a básne.
Potom javisko patrilo dospelým členom KOS Jednota, ktorí tiež spievali a tancovali nacvičené body.
V plnej sieni obecenstvo nešetrilo potleskom. Prítomní povzbudzovali domácich tanečníkov a spevákov a tí podali presvedčivé výkony.
Umeleckým vedúcim a autorom choreografií KOS Jednota je Jaroslav Kriška. Program sprevádzal aj zohraný orchester v zložení: Ivan Galamboš (harmonika), Miroslav Hemela (gitara) a Vladimír Čáni-Čečo (kontrabas).
Na záver programu predseda spolku Ľuboslav Hataľa vyhlásil, že sa rozhodli, aby program bol humanitného charakteru. Celý výťažok z predaja lístkov vo výške 216 000 dinárov odovzdajú na liečbu malej Emy Medveďovej z Kysáča.