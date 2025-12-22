Ani v tomto roku v centre Hložian nechýbali Vianočné trhy. Usporiadali ich v piatok 19. decembra podvečer na námestí pred Domom kultúry.
Na podujatí sa prítomným prihovorili a popriali im veselé prežitie vianočných sviatkov a dobré zdravie a zdaru v budúcom roku poverenec pre miestnu samosprávu Hložany Stanislav Srnka, ako aj predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská, ktorá zároveň trhy i otvorila.
Nasledoval kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili najmladší predškoláci, žiaci základnej školy a aktivisti domácich spolkov.
Na trhoch vládla srdečná atmosféra, každý zo spolkov sa mal čím predstaviť. Boli tu aj špeciality z diviny, z roštu, smažené ryby, varené víno, sladké a slané dobroty a nechýbali samostatní vystavovatelia a poľnohospodárski výrobcovia z územia obce, ktorí doplnili sortiment drobnosťami s vianočnou tematikou.
Na záver na trhy zavítal aj dedko Mráz a účinkujúcim, ale i ostatným deťom rozdal balíčky. Od organizátorov sme sa dozvedeli, že bolo rozdelených viac ako 200 balíčkov.