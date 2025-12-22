V Jánošíku sa v sobotu 20. decembra uskutočnili Vianočné trhy, ktoré už po tretíkrát zorganizoval cirkevný spevokol Glória.
Podujatie sa aj tentoraz konalo pred farským úradom a otvorila ho Ekaterína Preimanová, farárka jánošícka. Aj tento rok prilákalo nielen domácich Jánošíčanov, ale aj pekný počet návštevníkov a vystavovateľov z Alibunáru, Hajdušice, Plandišta, Vršca a Nového Sadu. V ponuke nechýbal tradičný vianočný sortiment – medovníčky a všelijaké iné pochúťky, vianočné ozdoby, varené víno, čaj a pod.
Súčasťou trhov každoročne býva aj kultúrny program, v ktorom tento rok vystúpil cirkevný spevokol Glória. Rovnako ako minulý rok, aj tentoraz osobitnú pozornosť venovali deťom z Nedeľnej škôlky, pre ktoré bola zorganizovaná dielňa zdobenia medovníkov, ktoré im predtým napiekli členky spevokolu, ako aj tombola, o ktorú sa takisto postarali členky spevokolu.
Tohtoročné trhy sa konali vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obce Alibunár, ako aj niekoľkých súkromníkov.