Včera popoludní, počas štvrtej adventnej nedele, sa na novej evanjelickej fare v Starej Pazove uskutočnil tradičný Vianočný bazár. Podujatie otvoril Igor Feldy, senior sriemsky a farár staropazovský, a poslednú adventnú sviečku zapálila Katka Havranová.
Vianočné a novoročné bazáre v Starej Pazove majú dlhú tradíciu. Tentoraz svoju ponuku predstavilo16 vystavovateľov. Predávali sa vianočné a novoročné ozdoby, sladkosti a iný tovar spätý so sviatkami. Ponuka bola bohatá a kúpiť sa tam mohla i kresťanská literatúra.
Súčasťou bazára bola improvizovaná reštaurácia a žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ktorí navštevujú hodiny náboženstva a radi chodievajú na faru na stretnutia, návštevníkov ponúkali kávou a čajom, podávali aj sladkosti i iné pochúťky za symbolickú ceny. Bazár mal humanitárny charakter a desať percent zo zárobku vystavovatelia venovali dvom adoptovaným deťom na diaľku v Afrike na ich živobytie a školenie. Všetky vyzbierané prostriedky počas decembrových podujatí v organizácii Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Starej Pazove venovali na tieto účely.
Bazár bol skvelou príležitosťou nielen na nákup ozdôb a sladkostí pred sviatkami, ale i na stretnutie s príbuznými a starými známymi.