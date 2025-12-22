V sobotu 20. decembra sa v Galérii insitného umenia v Kovačici konala vernisáž obrazov Padinčanky Anny Kotvášovej, ktorá si pripomenula 30 rokov svojej umeleckej tvorby.
Slávnostné otvorenie spríjemnil svojím vystúpením spevácky zbor dôchodcov Viva la Musica.
Prítomných pozdravila riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová-Barcová, ktorá jubilantke ako prejav vďaky za dlhoročnú spoluprácu odovzdala kyticu kvetov a ďakovný list. Prítomných pozdravil aj predseda Miestneho spoločenstva Adam Jonáš.
Na záver sa prihovorila aj samotná maliarka, ktorá sa poďakovala návštevníkom a popriala im krásne sviatky.
Anna Kotvášová je členkou Galérie insitného umenia od roku 2013, no maľuje od roku 1995. Jej tvorba je ľahko rozpoznateľná vďaka opakujúcim sa motívom slnečníc, tekvíc a moriakov, ktoré podľa autorky symbolizujú vrchol krásy a harmónie.