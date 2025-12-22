Včera sa uskutočnili Majstrovstvá Obce Báč v šachu 2025, ktoré už po tretí raz zorganizoval Šachový športový zväz Kraljev gambit. Turnaj bol určený pre hráčov z Obce Báč a odohral sa v rapid tempe 10+5, v ktorom sa rozhodovalo o titule šampióna obce na rok 2025.
V konkurencii 14 hráčov sa na prvom mieste umiestnil Ján Mandáč zo Selenče, ktorý sa stal šampiónom obce Báč v šachu za rok 2025. Druhé miesto obsadil Slaviša Vranješ z Báča, ktorý dosiahol rovnaký počet bodov ako víťaz, no o poradí rozhodli pomocné kritériá. Tretie miesto si vybojoval Milan Končar.
Súčasťou turnaja bola aj kategória mládežníkov, v ktorej zvíťazil Mladen Bundalo. Druhé miesto získal Filip Kovač a tretí skončil Saša Buđi.
Podujatie malo humanitárny charakter – všetky finančné prostriedky vyzbierané zo štartovného hráčov, ako aj dobrovoľné príspevky divákov, budú venované na liečbu Eleny Nikolićovej.