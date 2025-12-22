Len málokto by si asi pomyslel, že sa na samotnom konci roka začne ktorákoľvek medzinárodná futbalová súťaž. A práve v Maroku v nedeľu odštartoval tohtoročný Africký pohár národov, známy aj ako šampionát Afriky.
Podujatie otvoril súboj hostiteľského Maroka proti Komorám. Maročania, ktorí boli veľkým favoritom v tomto stretnutí, triumfovali výsledkom 2 : 0. Zároveň táto reprezentácia šampionát Afriky využije aj ako dobrý test pre majstrovstvá sveta 2026, na ktorom plánuje najmenej zopakovať výkon z Kataru 2022, keď hrala v semifinále a nakoniec obsadila štvrté miesto.
Ide už o 35. ročník majstrovstiev Afriky, ktoré tradične organizuje Africká futbalová konfederácia (CAF). Zaujímavosťou je, že Maroko hostí záverečný turnaj po druhýkrát vo svojej histórii – premiérovo sa tak stalo ešte v roku 1988.
Táto severoafrická krajina mala turnaj pôvodne organizovať už v roku 2015, ale sa vtedy práv vzdala pre obavy vyplývajúce z epidémie vírusu ebola v západnej Afrike. Tentoraz to vyšlo, aj keď Maroko nebolo prvou voľbou. CAF najprv za hostiteľa majstrovstiev v roku 2025 zvolila Guineu, ale hostiteľské práva jej boli odobraté po tom, čo sa potvrdilo, že prípravy na organizáciu turnaja sú nedostatočné.
Po druhom procese predkladania ponúk bolo Maroko v roku 2023 vymenované za nového hostiteľa CAF majstrovstiev Afriky 2025. Dôvod, prečo sa majstrovstvá Afriky 2025 hrajú v takomto neskorom termíne a do konca roka ani nebudú dohraté je ten, že FIFA rozšírila svoju súťaž Majstrovstvá sveta klubov na 32 tímov a naplánovala ju na jún a júl 2025. Pre tie dôvody CAF posunula svoje podujatie a africký šampionát sa tak hrá od 21. decembra do 18. januára 2026. Prvýkrát sa udeje, že sa podujatie odohrá počas vianočného a novoročného obdobia.
Zároveň situáciu komplikuje aj UEFA a jej klubové súťaže Liga majstrov a Európska liga, keďže posledné dve kolá ligovej časti oboch týchto súťaží na programe budú práve koncom januára. A africkí futbalisti sú pre európske kluby dôležitými aktérmi, len z anglickej Premier league na CAF šampionát odcestovalo 32 hráčov.
Inak, tento ročník turnaja bol naplánovaný ako druhý po roku 2019, ktorý sa mal uskutočniť počas leta, aby sa zastavili termínové konflikty s európskymi klubovými súťažami. V tomto kontexte sa v letnom termíne nehralo ani predchádzajúce podujatie, ale predovšetkým pre nepriaznivé letné poveternostné podmienky v Pobreží Slonoviny (namiesto leta 2023 sa turnaj konal v januári a vo februári 2024) a obhajcom titulu je práve Pobrežie Slonoviny.
Maroko, ako hostiteľská krajina, aj tak hralo v kvalifikácii a to v skupine B, bez ohľadu na to, že malo postup automaticky zabezpečený. Veľkým rozčarovaním kvalifikácie bola Ghana, štvornásobný africký šampión, ktorá sa nekvalifikovala po tom, čo skončila na poslednom mieste v skupine F, čím na záverečnom turnaji šampionátu Afriky nehrá prvýkrát po roku 2004.
Tunisko sa kvalifikovalo po 22-krát a predĺžilo svoj rekord v počte po sebe idúcich účastí, keď sa na turnaj dostalo 17. raz v rade, pričom nechýbalo od roku 1994.
Komory, Gabon, Sudán a Zimbabwe sa vrátili na kontinentálny turnaj po tom, čo vynechali rok 2023, Benin a Uganda sa vrátili po takmer päťročnej absencii, kým sa Botswana kvalifikovala druhýkrát, po svojej prvej účasti v roku 2012.
Kapverdy, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritánia a Namíbia sa po účasti v roku 2023 tentoraz nekvalifikovali.
Na záverečnom turnaji hrá 24 tímov, teda rovnako ako na majstrovstvách Európy.
Ako sme spomenuli, Pobrežie Slonoviny je obhajcom titulu, keďže na predchádzajúcom podujatí triumfovalo na domácej pôde a vo finále zdolalo Nigériu. Egypt so siedmymi titulmi je najúspešnejší, ale naposledy vyhral v roku 2010 a potom nasledujú Kamerun a Ghana.