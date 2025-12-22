1639 – narodil sa francúzsky spisovateľ Jean Racine, významný predstaviteľ klasicizmu, ktorý doviedol francúzsku tragédiu k dokonalosti.
1801 – zomrel srbský historik, teológ, spisovateľ Jovan Rajić.
1858 – narodil sa známy hudobný skladateľ Giacomo Puccini.
1876 – narodil sa taliansky prozaik, básnik a dramatik Filipo Tommaso Marinetti, zakladateľ a teoretik futurizmu.
1882 – americký vynálezca Thomas Alva Edison predviedol prvý elektricky osvietený vianočný strom.
1888 – Národné zhromaždenie Srbského kráľovstva prijalo novú ústavu. Kráľ Milan Obrenović potom z trónu odstúpil a moc prenechal miestodržiteľstvu, keďže následník trónu Alexander bol neplnoletý.
1901 – narodil sa slovenský prozaik a lekár Gejza Vámoš, autor románu z lekárskeho prostredia Atómy boha. Zomrel roku 1956.
1917 – bola uznaná nezávislosť Fínska.
1937 – začala premávať lanovka z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso vo Vysokých Tatrách.
1965 – v Belehrade začalo fungovať centrálne ústredné kúrenie.
1972 – narodila sa Vanessa Paradisová, francúzska speváčka a modelka.
1989 – po týždni krvavo potlačených demonštrácií padla vláda rumunského komunistického diktátora Nicolae Ceauşescua.
1989 – zomrel írsky spisovateľ Samuel Beckett, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1969.
2009 – Boris Tadić, vtedajší prezident Srbska, predložil v Štokholme žiadosť o kandidatúru Srbska na členstvo v EÚ.